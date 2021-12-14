Новогодние ярмарки 2021-2022 в Липецкой области: площадки, расписание работы, дата открытия

Липчан приглашают на новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Чуть больше 2 недель остается до Нового года, а, значит, пора закупаться к праздникам. Предновогодняя продуктовая ярмарка в Липецке состоится 25 декабря. Традиционно, она пройдет на площадке в районе Областного центра культуры - Космонавтов, 54а. Время работы - с 8.00 до 14.00

В настоящее время в Липецке проходит сезонная ярмарка недалеко от Вьетнамского рынка - улица Союзная, 6. Липчане смогут посетить ее в любой день месяца - до 31 декабря.

Также ярмарки запланированы в других районах региона. В эту среду, 15 декабря, ярмарка пройдет в селе Новое Дубовое Хлевенского района. Палатки разместятся по адресу: улица Советская, 103. После эстафету подхватит Добринский район. Ярмарка состоится по улице Строителей у железнодорожной станции Плавица.

В субботу, 18 декабря, жителей Чаплыгина приглашают на ярмарку, которая раскинется в районе пересечения улиц Советская, Энгельская, на площади Октябрьская. 24 декабря ярмарка вновь стартует в Добринском районе, только уже в поселке Добринка на улице Октябрьская. 25 декабря ярмарка пройдет в Грязях в торговом центре по улице 30 лет Победы, 52.

28 декабря ярмарка состоится в поселке Лев-Толстой Лев-Толстовского района рядом с перекрестком улиц Коммунистическая и Володарского. 29 декабря - в Лебедяни по улице Льва Толстого, 1а.

Все ярмарки будут работать с 8.00 до 14.00. Как сообщили в пресс-службе регионального Агентства содействия развитию торговой деятельности, липчане и жители области смогут купить домашнюю говядину, свинину, сало, птицу, копчености, сыры, яйца, молочную и рыбную продукцию, овощи, соленья, живую прудовую рыбу, зерно, сувениры и многое другое.