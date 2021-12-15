Группа НЛМК вошла в топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, вошла в топ-3 рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Компания улучшила свой результат по сравнению с 2020 годом на четыре позиции.

Рейтинг WWF – один из основных российских рейтингов в области экологической ответственности, который формируется на основе оценки экологического менеджмента компании и полноты раскрываемой информации.

Вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию НЛМК. Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. В 2021 году агентство Sustainalytics улучшило рейтинг устойчивого развития НЛМК — на данный момент компания входит в десятку лучших из 140 анализируемых агентством компаний сталелитейной отрасли. В рамках рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, НЛМК получил высшую оценку по блоку Экология. В 2021 году Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.