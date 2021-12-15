В Новый год проезд в автобусах Липецка подорожает на 2 рубля

С января 2022 года в Липецкой области подорожает проезд в общественном транспорте Фото: Юлия КЛЮЕВА

С нового года в Липецкой области вырастет плата за проезд в общественном транспорте. Как сообщили в региональном управлении потребрынка, проезд в городском транспорте подорожает на 2 рубля, а на межмуниципальных маршрутах - на 10 копеек за 1 км.

Так, с 1 января 2022 года в Липецке поездка будет стоить 23 рубля, если расплачиваться картами и 28 рублей - наличными. Напомним, в настоящий момент липчане отдают 21 рубль и 26 рублей соответственно. Все льготы будут сохранены.

Кстати, изначально перевозчики просили ведомство поднять плату за проезд в Липецке до 35 рублей и на 5 рублей за каждый километр на пригородных и междугородних маршрутах. Причина тому - снижение пассажиропотока и инфляция. Так, в Липецке в 2020 году количество пассажиров уменьшилось на 25%, а по межмуниципальным перевозкам - почти на 27%. При этом цены на топливо, смазочные материалы, автошины и запасные части растут.

Специалисты рассчитали себестоимость перевозок в Липецке. Она составила 43 рубля. Действующие тарифы затрат перевозчиков не покрывают. Поэтому в управлении решили поднять плату за проезд, но на меньшую сумму, чем предлагали в транспортных предприятиях. По данным ведомства, большинство пассажиров в месяц делают от 15 до 30 поездок. Исходя из этих значений, в месяц липчане будут тратить на проезд на 30-60 рублей больше.