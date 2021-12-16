В 2021 году в Липецке стало на 29% меньше аварий

В Липецке ликвидировали 8 "очагов аварийности" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2021 году в Липецке ликвидировали 8 "очагов аварийности" в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Так, у остановки "Дом торговли" на улице Гагарина смонтировали светофор вызывного типа. Перенесли поворот для автомобилей ближе к Титова.

Около домов №175 и №246 по Индустриальной отремонтировали пешеходное ограждение. Аналогичные работы провели у остановки "Улица Вермишева". Здесь же остановочный павильон перенесли ближе к Водопьянова.

На проспекте Мира установили знаки, ограничивающие скорость движения машин до 40 км/ч. На участке Первомайской от Горького до Барашева запретили останавливаться вдоль тротуаров.

На перекрестке улиц Неделина и Торговая появились дополнительные секции светофора. Они регулируют выезд с прилегающей на основную дорогу. На пересечении Стаханова и Катукова обустроили направляющие островки движения. У кольца площади Танкистов заработали светофоры, которыми управляют дистанционно. Кстати, в прошлом году здесь произошло 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. В настоящее время специалисты анализируют аварии, произошедшие в этом году, чтобы составить дополнительный перечень потенциально опасных участков, которые ликвидируют в 2022 году.

По данным регионального УГИБДД, за 11 месяцев в Липецке количество ДТП снизилось на 29,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - с 555 до 393 аварий.