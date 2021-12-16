Группа НЛМК получила высокий климатический рейтинг

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, получила высокий рейтинг «В-» (по шкале от "А" до "F") ведущей мировой организации по оценке климатической ответственности компаний Carbon Disclosure Project (CDP).

Группа НЛМК получила высший балл («А») по критерию проектов, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также была высоко оценена по таким параметрам, как оценка эмиссии по периметру Scope 1-3, уровень управления рисками, связанными с вопросами климатической повестки, и вовлеченность руководства компании.

В 2020 году компания впервые раскрыла риски и возможности, связанные с изменением климата, представила оценку косвенной эмиссии (Scope 3), связанной с цепочкой поставок, повысила детализацию и полноту раскрытия данных в рамках Scope 1-2.

«Высокая оценка CDP – важное достижение для нашей компании. Группа НЛМК последовательно снижает климатический след и реализует реальные проекты в области декарбонизации. Мы внедряем новые технологии обогащения руды, сокращаем расход топлива в доменных печах, строим на Липецкой площадке электростанцию, которая будет использовать попутные газы металлургического производства, а также рассматриваем возможность создания нового производства на основе наилучшей доступной сегодня промышленной технологии — прямого восстановления железа», прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по экологии и климату Сергей Чеботарёв.

Программа НЛМК по снижению эмиссии парниковых газов за период 2016-2020 гг. позволила сократить эмиссию СО2 на тонну чугуна и стали на 4%. До 2023 года компания планирует дополнительно снизить данный показатель еще на 3%.

Больше информации о климатической политике Группы НЛМК по ссылке.

Для справки:

CDP (Carbon Disclosure Project) - некоммерческая организация, занимающаяся оценкой эффективности компаний по экологическим показателям. CDP ведет крупнейшую в мире базу данных по эмиссии парниковых газов. Благодаря системе раскрытия данных инвесторы, компании, города и целые регионы могут управлять воздействием на окружающую среду. CDP также собирает для участников мирового рынка надёжную информацию о коммерческих возможностях и инвестиционных рисках, связанных с изменением климата. В 2021 году через CDP было раскрыта информации более 13 тыс. компаний.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.