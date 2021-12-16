«Ростелеком» установил умные экраны для «КлиникаЭксперт» в Липецке

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В фойе медицинских учреждений провайдер установил пять видеопанелей. Цифровой сервис позволяет демонстрировать визуальный контент, актуальный как для сотрудников, так и для пациентов. Управление системой и настройка сценариев работы экранов осуществляется через личный кабинет заказчика.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые сервисы “Ростелекома” продолжают набирать популярность у предприятий Липецкой области. Мы стремимся предоставлять клиентам качественные и современные услуги, которые можно масштабировать или трансформировать, учитывая бизнес-задачи заказчика. Для “Клиника Эксперт” наши специалисты смонтировали и установили экраны с возможностью видеоаналитики. Она помогает компании грамотно выстраивать коммуникации с клиентами. В частности, таргетировать контент в зависимости от пола и возраста, стоящего перед видеопанелью человека. Это позволяет заказчику максимально эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией».

Владислав Шерстобоев, генеральный директоргруппы компании «Эксперт»:

«В октябре “Ростелеком”оснастил три наши клиники проводным высокоскоростным интернетом и виртуальной АТС. До конца текущего года еще три медицинских учреждения будут переведены на сети цифрового провайдера. Подключение сервиса “Умные экраны” – очередной этап продуктивного сотрудничества. Услуга помогает донести актуальную информацию до наших пациентов».

Сервис «Умные экраны» от «Ростелекома» предназначен для построения и централизованного управления распределенной сетью информационных панелей. Он позволяет создавать масштабные рекламные кампании и анализировать их эффективность, различать посетителей по полу и возрасту, таргетировать контент на видеопанелях в зависимости от целевой аудитории.

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

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Фото предоставлено «Ростелеком»