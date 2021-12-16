Новый год 2022 в Липецке: как выбрать живую или искусственную елку

Липчанам рассказали, как выбрать елку к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Уже скоро липчан ждут приятные хлопоты в связи с новогодними праздниками. На следующей неделе в Липецке откроются 85 елочных базаров. Как выбрать качественную елку, которая долгое время будет радовать глаз, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

ЖИВЫЕ ЕЛИ И СОСНЫ

Первое, что нужно знать - высота дерева измеряется по длине ствола. То есть от места сруба до верха ствола. Высота макушки в расчет не берется.

Нужно обратить внимание на пушистость и симметричность елки. У хорошего дерева хвойный наряд ярко-зеленого цвета, слегка маслянистый на ощупь и пахучий. У старого или обмороженного ветки обламываются с сухим треском.

Липчанам рекомендуют внимательно осмотреть ствол - на нем могут быть грибки, плесень, насекомые. Также стоит спросить у продавца о месте вырубки дерева, а также показать фитосанитарный сертификат. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая елка скоро погибнет.

Новогоднее дерево можно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если осыпалось много иголок, то есть смысл посмотреть другие экземпляры.

Купленную заранее елку лучше хранить на улице или балконе. Если праздничное дерево долго стояло на морозе, не стоит сразу вносить его в теплое помещение. От резкого перепада температур может сократиться его "время жизни". Также специалисты не рекомендуют ставить елку у батареи.

Кстати, сосна простоит не осыпаясь примерно на неделю дольше ели. Утилизировать деревья нужно на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов.

Живая ель должна быть пушистая и симметричная Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСКУССТВЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

При выборе искусственной елки нужно обратить внимание на несколько параметров.

Качество - ветки должны быть надежно закреплены, а хвоя крепко держаться. Если слегла потянуть за хвоинки, они не должны отрываться. Можно провести ладонью против их хвоинок, сжать веточку в ладони. Качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму. Проверьте, чтобы на концах ветвей не было острых краев, оголенной проволоки, зазубрин.

Запах пластика может быть, но слабовыраженным и короткое время. Если от елки распространяется едкий химический запах, значит материалы не соответствуют нормативам.

Пожарная безопасность - елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами. Информацию об этом нужно смотреть на упаковке.

Убедиться в экологической безопасности товара просто -попросить у продавца сертификат качества. В составе не должно быть опасных для здоровья человека веществ.

Маркировка - стоит проверить дату изготовления изделия, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделала елка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация - на русском языке.