В горсовете обсудили коммунальную аварию на улице Мичурина

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Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию спикер горсовета Александр Афанасьев внес в повестку дня вопрос о взаимодействии ресурсоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления при локализации и ликвидации аварий на теплосетях города. Поводом стала крупная коммунальная авария на теплосетях на улице Мичурина. Напомним, 14 декабря без отопления практически на весь день остались жители почти 30 домов.

- Зима только началась, температуры небольшие за окном, а у нас уже рвутся трубы. Что там произошло? Чего нам дальше ждать? Все лето было, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Был раскопан практически весь город. Реконструкция велась и в начале отопительного сезона, в районе ТЦ «Виктория» сотни людей без тепла несколько недель были. Мы как эту зиму будем переживать? - возмутился спикер горсовета Александр Афанасьев.

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Председателя поддержал депутат Игорь Подзоров, в его округе и произошла авария 14 декабря. По его словам, проблемы с теплоснабжением для жителей стали, пожалуй, самыми актуальными в последнее время.

- Я подключен к системе ЕДС, и ежедневно получаю по тридцать с лишним заявок от жителей о том, что показатели теплоносителя не соответствуют норме. Благодаря личному вмешательству председателя департамента ЖКХ, по проспекту Победы, 22 вопрос был решен. Спасибо. Но люди всерьез думали переезжать и менять свою судьбу, - поделился Игорь Подзоров. - Мы и в прошлом году регулярно наступали на те же грабли, и сейчас опять. Какие-то выводы делаются? Может, пора вводить личную ответственность руководителей за эти аварии?

После серьезных коммунальных аварий прошлой зимой по инициативе горсовета был разработан ПЛАС (план по ликвидации аварийных ситуаций). На комиссии выслушали информацию о действиях всех заинтересованных сторон.

По информации председателя департамента ЖКХ, проблемы начались в 7.13. На насосной станции в районе ул. Индустриальная произошло кратковременное отключение электроснабжения. После того, как оно было восстановлено, в системе теплоснабжения резко выросло давление, из-за чего и произошел порыв на сетях. Ремонт был завершен в 18.40. Наладка гидравлического режима домов завершится 17 декабря.

Как сообщил главный инженер ПАО «Квадра - Липецкая генерация» Алексей Пшеничников, авария на теплосети в районе ул. Мичурина произошла «из-за несоблюдения категорийности электроснабжения на насосной станции».

- Подобная ситуация, к сожалению, может произойти и в дальнейшем. Вопрос этот начали решать с электроснабжающей организацией еще в 2017 году, но до сих пор положительного решения нет, - рассказал Алексей Пшеничников.

Депутат Алексей Харин поинтересовался состоянием всего участка сети, где произошел порыв. По словам Алексея Пшеничникова, в целом трубопровод в нормальном состоянии, но все же в следующем году проведут экспертизу. Кроме того, летом проведут реконструкцию квартального трубопровода в 16 микрорайоне: от пр. Победы до школы №64.

Главный инженер ПАО «Россети» - Центр Липецкэнерго» Михаил Боев также рассказал о действиях электриков. Сообщил, что нарушений по взаимодействию с теплоэнергетиками не было. Проблемы на насосной станции связал с большим износом электросетей. На момент принятия городских сетей было повреждено 70 кабельных линий.

- Ситуация катастрофическая. Когда функционировал ЛГЭК, 20 линий с повреждениями - это было ЧП. Город был на грани коллапса. Были мобилизованы все наши силы, все 70 кабельных линий мы восстановили, - сообщил Михаил Боев. - Видим слабое место в работе насосной, в инвестиционном плане на будущий год мероприятий этих нет. По возможности при корректировке программы средства на это заложим.

Управляющие компании также доложили, что проинформировали жителей об аварии оперативно, развесили объявления на подъездах, как только стало известно об аварии. Также оперативно сработали и при подаче и регулировке тепла. На сегодня 90% домов с отоплением.

Руководитель ЕДС Вячеслав Пикалов сообщил, что информация об отключении тепла в ЕДС от ресурсников поступила в 10 утра. Об аварии сообщали звонившим жителям. В этот день, по его словам, была пиковая нагрузка на операторов. В ближайшее время программа ЕДС будет доработана, и при серьезных авариях система будет информировать о них УК по смс и по электронной почте для более оперативной работы с жителями.

- Исходя из той ситуации, которая произошла, и как мы ее отработали - да, ПЛАС тот документ, который нужен и хорошо, что мы его разработали. Произошла нештатная ситуация, и мы посмотрели, как по факту отработали все службы. У меня по данному инциденту замечаний нет. Все отработали на очень высоком уровне, - дал оценку действиям служб первый вице-мэр Вадим Негробов.

Депутаты рекомендовали коллегам определить объекты в городе, где есть проблемы с электроснабжением как на насосной станции по ул. Индустриальная, и разобраться в ситуации.

Спикер горсовета по итогам обсуждения предложил проводить еженедельные совещания в горсовете с ресурсниками и коммунальщиками, и информировать липчан о ситуации в коммунальной сфере Липецка.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.