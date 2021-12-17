Фонд «Милосердие» помог организовать в Липецке фестиваль для особенных детей

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Благотворительный фонд «Милосердие» помог провести в Липецке открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества».

Традиционное культурное мероприятие уже не первый год проходит накануне новогодних праздников под патронажем городского дома детского творчества имени Сталя Шмакова. В очередном сезоне за призовые места в восьми номинациях боролись около 1000 претендентов от 5 до 18 лет из почти 100 различных образовательных учреждений Липецка.

Членам жюри было непросто определить лучших солистов и творческие коллективы среди россыпи юных «звезд» и талантов. В итоге в различных возрастных категориях и номинациях победителями и призерами стали 116 участников фестиваля. Подарки от фонда вручили лучшим исполнителям на гала-концерте, который прошел в липецкой школе №29.

«Мы всегда с радостью поддерживаем проекты, которые помогают социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение таких детей в творческий процесс, открытие реальных возможностей для их активностей в разных сферах жизни – все это часто творит настоящее чудо и помогает в процессе реабилитации. Именно таким ярким детским праздником стал фестиваль «Радуга творчества», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

На протяжении двадцати лет фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, активно развивает ряд комплексных программ по поддержке семьи и детства. За последние пять лет на лечение, приобретение лекарств и медицинского оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья было направлено более 30 млн рублей. Для них также регулярно организуют различные культурные мероприятия, ребятам дарят игрушки, сладости и подарочные сертификаты.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».