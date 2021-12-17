Группа НЛМК – стратегический партнер Фонда развития интернет-инициатив

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) – одним из ключевых игроков рынка корпоративных инноваций.

Компания и акселератор будут сотрудничать в области применения инновационных решений в промышленности. Группа НЛМК и ФРИИ сконцентрируются на определении перспективных направлений и поиске технологических разработок для их решения. Наиболее перспективные технологические компании получат возможность провести испытания и масштабировать свое решение с использованием инфраструктуры НЛМК по всему миру.

Через воронку инновационных проектов Группы НЛМК уже прошли тысячи стартапов, более 100 из них были внедрены или находятся на стадии пилотирования.

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.