«Открытие» - обладатель премии Retail Finance Awards 2021

Так были отмечены достижения банка в области развития розничного финансового бизнеса.

Премия Retail Finance Awards – самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Она учреждена в 2007 году и вручается журналом «The Retail Finance».

Отбор номинантов производился в два этапа. Сначала они должны были преодолеть квалификационное голосование профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены на ежегодном Retail Finance Forum. В финале редакция журнала определила победителей.

В престижной номинации «Прорыв года» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил две высшие награды - за весь комплекс продуктов и услуг, а также за кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование — на стадии приобретения участка, бридж-кредиты — на стадии предпроектных работ, проектное финансирование — на стадии строительства, кредит на развитие — при 30% готовности объекта.

В номинации «Лучший финансовый продукт» победил сервис «Подбор портфеля сбережений». Сервис бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения сбережений. Сделать это можно на сайте банка либо в офисе, обратившись за консультацией по сбережениям. Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие.

Второе место в этой же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке. Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании, или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет.

В номинации «Лучший социальный проект» премию завоевал социально ориентированный TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.