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Экономика17 декабря 2021 11:45

«Липецкэнерго» способствует развитию национальных проектов

Выполняя техприсоединение культурных объектов, «Липецкэнерго» способствует социально-экономическому развитию региона
Источник:kp.ru
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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» обеспечили техприсоединение нового Дома культуры в селе Ратчино Добровского района. Современный культурный центр возведен в рамках национального проекта «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

Для подключения нового объекта энергетики построили 72 м воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и выполнили установку системы учета электроэнергии. Объем инвестиционных вложений составил более 81 тыс рублей.

«Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Липецкэнерго». Выполняя техприсоединение культурных объектов, «Липецкэнерго» способствует социально-экономическому развитию региона», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС