Культурный проект "Стального дерева" показал красоту человека труда

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При поддержке благотворительного фонда "Милосердие" в Старом Осколе Белгородской области открыли выставку работ местных художников на тему труда горняков. Творческий проект стал возможен благодаря грантовой программе "Стальное дерево", который вот уже пять лет поддерживает фонд.

В этом году в конкурсном отборе программы участвовали специалисты Старооскольского творческо-методического центра. Они предложили организовать тематическую выставку новых работ, которые подготовят местные профессиональные художники. По замыслу авторов проекта вернисаж покажет лица горняков и захватывающие промышленные пейзажи горнодобывающих предприятий.

На средства выделенного гранта организаторы приобрели краски, кисти, холсты, мольберты, рамы и другие предметы для творчества. Авторами работ стали художники Александр Филиппов, Григорий Бугаков, Юрий Болотов и Дарья Ближенская. Для них отобрали кандидатов для написания портретов горняков и организовали серию пленэров на промышленной площадке.

Итогом проекта стала передвижная выставка новых работ, которые выполнены в технике масляной живописи. Их планируют выставлять в школах Старого Оскола и других общественных пространствах.

«Идея проекта – показать красоту профессии горняка, вдохновить зрителя впечатляющими промышленными пейзажами Белгородчины., - комментирует директор Старооскольского творческо-методического Центра Светлана Котельникова. - В современном обществе наблюдается снижение интереса у молодежи к рабочим профессиям. Этим проектом «Стального дерева» мы хотели показать масштабы современного производства и большую роль в нем человека труда. Надеемся, что авторские работы талантливых старооскольских художников украсят авторитетные выставки и за пределами региона».

В 2021 году грантовая программа «Стальное дерево» и благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, поддержали 20 социально-значимых инициатив активных жителей Старооскольского городского округа. На их реализацию направили около пяти миллионов рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».