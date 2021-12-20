Соцопрос: россияне верят, что 2022 год будет лучше

В ТОПе планируемых крупных трат наступающего года - путешествие. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Так гласят итоги опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «Росгосстрах» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

61% россиян считают, что наступающий год будет лучше уходящего – наибольшие оптимисты живут в Южном федеральном округе. 28% респондентов полагают, что мы наконец расстанемся с пандемией COVID-19. И только 14% россиян ожидают, что 2022 год окажется хуже уходящего - главные пессимисты живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Среди планируемых крупных трат в новом году россияне чаще всего называют путешествие (36%) и ремонт (27%). Планируют обновить или купить автомобиль 24%, квартиру - 14%, загородное жилье - 9%. При этом 27% опрошенных не планируют совершать в новом году крупные покупки.

67% наших сограждан собирается в новом году экономить деньги. Хотя в отношении собственного финансового положения большинство россиян настроены оптимистично. 30% надеются, оно значительно улучшится, 28% полагают, что их доходы не изменятся. А 15% ждут ухудшения финансового положения - примечательно, что на Северном Кавказе так не ответил никто из опрошенных.

Относительно сроков окончания пандемии россияне сохраняют умеренный пессимизм - лишь 11% полагают, что в 2022 году она точно кончится. Экономические прогнозы также не очень оптимистичны: 44% полагают, что состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться, треть россиян ожидает по итогам нового года инфляцию выше 10%, а 25% - значительного ослабления рубля к доллару и евро.