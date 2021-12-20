В выходные с улиц Липецка вывезли более 650 кубометров снега

В выходные в Липецке выпало от 3,2 до 5,1 мм осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк наконец ворвалась зима. Все выходные в областном центре шел снег. По данным синоптиков, выпало от 3,2 до 5,1 мм осадков. А в ближайшие дни ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточные температуры - до 16 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, посыпать улицы противогололедными материалами начали еще накануне в 5 часов утра. Специалисты обработали спуски, подъемы, мосты, кольцевые развязки, остановки и подходы к пешеходным переходам. Для этого задействовали 50 единиц спецтехники.

Всего за выходные 25 машин убрали свыше 650 кубометров снега. Израсходовали 700 тонн пескосоляной смеси и 130 тонн технической соли. В воскресенье на посыпку улиц выходили трижды. В этот понедельник, 20 декабря, 90 единиц спецтехники обрабатывают внутриквартальные и местные проезды.

Напомним, высказать свои замечания и предложения по уборке улиц липчане могут в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.