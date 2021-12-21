Фонд «Милосердие» вручил подарки юным «звездам» липецкого спорта

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Благотворительный фонд «Милосердие» вручил подарки воспитанникам спортивных школ Липецкой области, которые добились высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях. Традиционное награждение талантливых юниоров приурочено к подведению итогов спортивного года.

Дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря получили 13 спортсменов из городских и областных спортшкол, школ олимпийского резерва по легкой атлетике, стендовой и пулевой стрельбе, гребному спорту, плаванию, велоспорту, спортивной гимнастике, тхеквондо, кикбоксингу и конному спорту.

Одна из награжденных представляла областную спортивно-адаптивную школу по плаванью для глухих. Юная пловчиха в 12 лет выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала серебряным призером кубка России на дистанции 100 метров на спине.

За достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам также вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

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«Для нас поддержка детского спорта всегда была и остается одной из приоритетных программ. Мы не только помогаем спортивным школам и отдельным спортсменам, финансируем проведение соревнований, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в пяти регионах страны при нашем участии открылось несколько новых спортивных комплексов с тренажерами и оборудованием для воркаута. Эта инфраструктура существенно расширила число сторонников здорового образа жизни среди молодежи», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Новые спортивно-игровые комплексы от фонда за последние полгода появились и в пяти районах Липецкой области. Все конструкции для активного отдыха и тренировок соответствуют современным стандартам безопасности. В Данкове при поддержке «Милосердия» открыли вторую очередь площадки для занятий скейтбордингом.

Для липецкого городского мотоклуба на средства фонда в этом году приобрели два детских мотобайка и комплекты защитного снаряжения. Кроме этого привели в порядок трассу для учебных тренировок.

Современные тренажеры для тренировок от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, получили также юные хоккеисты из команды «Снежные барсы». Этот спортивный коллектив объединяет ребят с расстройствами аутистического спектра.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».