Группа НЛМК заняла первое место в отраслевом ESG рейтинге

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заняла первое место среди компаний черной металлургии в отраслевом ESG рейтинге, составленном агентством RAEX-Europe по итогам 2020 года. Он определяет ESG-лидеров в 12 ключевых отраслях российской экономики по 200 параметрам. В общем списке из 155 российских участников Группа НЛМК входит в топ-5 компаний.

Вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию НЛМК. Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. Ранее в 2021 году Группа НЛМК получила высокий рейтинг «В-» ведущей мировой организации по оценке климатической ответственности компаний Carbon Disclosure Project (CDP), а также вошла в Топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы. В 2021 году агентство Sustainalytics улучшило рейтинг устойчивого развития НЛМК — на данный момент компания входит в десятку лучших из 140 анализируемых агентством компаний сталелитейной отрасли. В рамках рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, НЛМК получил высшую оценку по блоку Экология. В 2021 году Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion).

С актуальной версией презентации Группы НЛМК по устойчивому развитию можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.