НЛМК ввел в эксплуатацию автоматизированный складской комплекс

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Новолипецкий металлургический комбинат в рамках повышения эффективности производственных процессов ввел в эксплуатацию автоматизированный складской комплекс площадью 10 тыс. м2. Он позволит круглосуточно снабжать запасными частями, комплектующими и расходными материалами ремонтные цеха и в четыре раза сократить время на выполнение внутренних заказов.

Комплекс оснащен программным обеспечением на основе системы расширенного управления складом на платформе SAP (SAP EWM, Extended Warehouse Management). Решение с помощью встроенных алгоритмов самостоятельно рассчитывает оптимальное размещение материалов на складе, планирует действия техники и персонала, ведет контроль за каждой складской единицей с помощью идентификации через штрих-кодирование. Цифровизация складских операций позволяет отказаться от бумажного документооборота и исключить ошибки при обработке заказов. Применение высокостеллажных систем размещения грузов позволит увеличить полезный объем хранения в 6 раз.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.