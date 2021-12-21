В Липецкой области значительно уменьшилось количество пожаров

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Прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Были подведены итоги деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, также обсуждались вопросы безопасности людей на водных объектах и особенности пожарной безопасности.

Начальник регионального управления ГПСС Сергей Астахов отчитался о выполнении плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что в этом году в рамках подготовки к купальному сезонам на территории Липецкой области были предприняты меры по недопущению гибели людей на воде, подготовлено и очищено 102 пляжа и мест массового отдыха у воды, за купальный период спасено 88 человек.

«Безопасности населения на водных объектах важно уделять внимание не только в летний период. Несчастные случаи на воде нередки и зимой, и особенно печально, когда это происходит с детьми. Необходимо усилить работу по профилактике таких происшествий и обеспечить безопасность людей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также были подведены итоги пожароопасного сезона на территории региона. В своём докладе начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов отметил, что в 2021 году в регионе не допущено чрезвычайных ситуаций и пожаров с массовой гибелью людей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 38% (с 7158 до 4423), число погибших в пожарах сократилось на 14 %, а число травмированных – на 20%.

На заседании отмечалось, что для повышения противопожарной защищённости населения в 2021 году в Липецкой области создано четыре подразделения противопожарной службы субъекта и одно подразделение федеральной противопожарной службы. Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведённых органами МЧС России, увеличились на 74%. «Благодаря ряду организационно-технических мероприятий в части обеспечения пожарной безопасности удалось систематизировать выполнение превентивных мероприятий в муниципальных образованиях. Следствием стало снижение пожаров не только в жилом секторе – на 16,1% и на объектах защиты – на 15,5% , но и на открытых территориях – на 45,8%. Также удалось улучшить показатели и занять шестое место в ЦФО и тридцать третье по России. Что говорит об эффективности выполняемых мероприятий», – сообщил Василий Разумнов.

В финале заседания были утверждены планы работы КЧС и ОПБ Липецкой области на 2022 год, а также планы развития Единой дежурной диспетчерской службы муниципалитетов и мероприятий по подготовке неработающего населения Липецкой области в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.