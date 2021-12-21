Ледовые катки 2021-2022 в Липецке: расписание, цены на билеты

Липчан приглашают активно провести новогодние каникулы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке к новогодним каникулам подготовят более 20 ледовых площадок и 8 лыжных трасс. Катки появятся во дворах, на территориях школ и учреждений спорта.

КАТКИ В ПАРКАХ

Каток в парке Победы работает уже несколько недель. Напомним, благодаря специальным трубам с хладагентом кататься на ледовой арене можно при температуре до +10 градусов. Такой же современный каток откроют в ближайшее время у СК "Звездный".

Каток в парке Победы работает с понедельника по четверг с 10.00 до 21.00, а также с 10.00 до 22.00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Вход со своими коньками - 300 рублей для взрослых, 250 рублей для детей. Прокат коньков - 100 рублей за 1 час. Последующие часы будет стоить 50 рублей. Аналогичные цены будут действовать в Нижнем парке. Открыть каток планируют в эту среду. Тогда же уточнят режим работы площадки.

КАТКИ НА БАЗЕ СПОРТКОМПЛЕКСОВ

Как только зальют каток, покататься на коньках можно будет на базе СК "Пламя". Взрослый билет - 130 рублей, детский до 14 лет - 80 рублей со своими коньками. Прокат коньков - 100 рублей в час. Там же можно встать на лыжи - прокат 115 рублей час. Расписание сеансов можно узнать по телефону - 73-04-05.

В СК "Сокол" предлагают билет на каток со своими коньками за 120 рублей. С арендованными коньками - 150 рублей час. А прокат лыж - 100 рублей в час. Предварительное расписание сеансов: с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00 и в выходные и праздничные дни, включая Новогодние и Рождественские каникулы - с 12.00 до 21.00. Каток планируют залить на следующей неделе. В расписание могут внести изменения. Лучше уточнить информацию об этом по телефону 48-27-89.

В настоящее время работает каток в СК "Ледовый. Из-за коронавируса количество посетителей ограничено - не более 60 человек за сеанс. Вход в спорткомплекс по QR-коду. Покататься на коньках липчане могут в выходные дни - с 18.30 до 19.15 в субботу и с 18.15 до 19.00 в воскресенье. Есть сеансы семейных катаний. Стоимость билета со своими коньками - 250 рублей. С коньками, взятыми в прокате - 300 рублей. Подробности по телефону 28-86-77.

КАТКИ У ШКОЛ И ВО ДВОРАХ

Планируется залить катки рядом со школами №8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69. Покататься на коньках можно будет в хоккейных коробках по адресам: улицы 50 лет НЛМК, 3; 60 лет СССР, 6; Космонавтов, 6; Кривенкова, 17; Терешковой, 10/3; Циолковского, 37/2; Архангельская, 10а; переулок Виноградный, 1. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к наморозке льда приступят в ближайшие дни.

Покататься на лыжах липчане смогут в парках Победы, Нижнем, НЛМК, Свободный Сокол. Трассы откроются в районе Каменного лога и на стадионе "Янтарь".