Фонд «Милосердие» помогает сохранять художественные промыслы Липецкой области

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Этот проект помогает сохранять традиции местных художественных промыслов. Он стал возможен благодаря инициативе жителей и грантовой программе «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие».

В этом году жительница Ельца Любовь Иванова стала участником программы. Она предложила создать площадку для популяризации кружевоплетения среди молодежи. Это, по ее мнению, это поможет привлечь детей к занятиям, на которых опытные кружевницы поделятся с ними секретами этого старинного местного промысла.

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Елецкие кружева - уникальное явление народного искусства России. Произведения мастеров местных мануфактур славились своим изяществом и неповторимым стилем еще с XVIII века. В последнее заметно снизился приток молодых кадров в кружевное производство. По мнению специалистов, со временем это может привести к полному исчезновению художественного промысла.

«К сожалению, опытных мастеров кружевоплетения в Ельце становится все меньше, и им часто бывает некому передать накопленные веками навыки и секреты мастерства. Проект программы «Стальное дерево» помогает решить проблему сохранения этого уникального художественного промысла. Широкая популяризация кружевоплетения среди школьников, возможно, поможет кому-то из них осознанно выбрать свою будущую профессию», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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Проект Любови Ивановой поддержало жюри конкурса «Стальное дерево», и автору проекта предоставили грант. На выделенные средства приобрели все необходимое для проведения мастер-классов со школьниками. Для регулярных занятий изготовили специальные валики и пяльцы, закупили расходные материалы и необходимые инструменты - коклюшки, булавки, иглы, крючки, ножницы. Собственноручно изготовленные образцы одежды с кружевом юные мастерицы смогут продемонстрировать на серии детских дефиле моделей.

На средства гранта авторы проекта и местные тележурналисты также сняли документальный фильм «Кружевное наследие» о богатой истории промысла. Копии фильма передали в местные школы и сельские библиотеки.

Программа «Стальное дерево» действует с 2017 года, а с 2019 года ее социальные проекты реализуются уже в пяти регионах России. В этом году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов программы. На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Видеофильм «Кружевное наследие» можно посмотреть по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».