Фонд «Милосердие» приглашает на новогодние праздники в парк Металлургов

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Благотворительный фонд «Милосердие» приглашает всех липчан и гостей города на праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут со 2 по 6 января в парке Металлургов (улица адмирала Макарова).

В течение пяти дней с 11.00 до 14.00 дети всех возрастов и их родители смогут стать участниками семейного развлекательного шоу «Стальной Тигр, или Новогоднее путешествие». Гостей ждут разнообразные активности и увлекательные состязания, победители которых получат призы от организаторов. И, конечно же, в это время в парке можно будет встретиться с настоящими Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселыми помощниками.

Мероприятие в парке будет организовано с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничительных мер.

Фонд продолжает стартовавшую в начале декабря традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая помогает собирать к новогодним праздникам средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Торопитесь - акция «Поезд милосердия» продлится до 19 января 2022 года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».