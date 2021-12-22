Игорь Артамонов создает онлайн-платформу для оценки предвыборных обещаний

.

На ней были подведены итоги работы за 2021 год и обозначены планы на 2022-й. Одним из основных вопросов обсуждения стала работа по выполнению предвыборных обещаний главы региона Игоря Артамонова. На стратсессии отмечалось, что почти половина из них уже выполнена.

Всего в регионе запланировано к реализации 1956 проектов в сферах здравоохранения, образования, благоустройства, ЖКХ, спорта, дорожной инфраструктуры, культуры. В текущем году завершена работа на 200 объектах. До 2024 года сформирован чёткий план, согласно которому все обещания главы региона должны быть выполнены.

Игорь Артамонов подчеркнул, что в этой работе важно акцентировать внимание не только на количестве объектов, но и на качестве их исполнения. Для этого в 2022 году в регионе будет запущена онлайн-платформа, где жители смогут выразить своё мнение и показать, насколько они довольны выполнением обещания. «В первую очередь мы работаем для жителей, и множество предвыборных обещаний основано на запросах населения. Эта работа не должна быть проделана впустую. Мы ждём обратную связь от людей. Если где-то возникнут вопросы к качеству, то мы незамедлительно отреагируем», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Оценочная система на онлайн-платформе будет трёхуровневой. Своё мнение выскажут жители, а профильные управления и глава региона оценят работу по ряду параметров, основными из которых будут качество и своевременность исполнения.

На стратегической сессии был представлен рейтинг муниципалитетов. Лучший по выполнению предвыборных обещаний Игоря Артамонова сейчас Липецкий район. Краснинский и Тербунский – второй и третий соответственно. В топ-5 вошли Лев-Толстовский и Елецкий районы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.