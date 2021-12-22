Администрация Липецкого района отсудила 7,1 млн рублей за спорткомплекс с дефектами

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение взыскать 7,1 млн рублей в пользу администрации района Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратились представители администрации Липецкого района. В исковом заявлении они указали, что в 2015 году заключили контракт с фирмой, которая оказывает услуги по техническому контролю за строительством. В данном случае речь идет о спортивном комплексе с бассейном "Атлант" в Копцевых Хуторах. В договоре прописано, что подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 60 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию - с 31 декабря 2017 года.

Однако, истец выявил дефекты раньше. Так, в спорткомплексе просели полы и кафельная плитка в буфете, в коридоре под трибунами и в раздевалках для инвалидов. В раздевалках зала бокса и хореографии потекла крыша. В местах прохождения труб образовались отверстия в стенах. Из строя вышли шаровые краны на подачу воды 1 и 2 этажей и тд. В июле 2019 года представители администрации направили фирме уведомление о совместной проверке по дефектам. Однако, из организации никто не пришел.

Судебные заседания стартовали еще в 2020 году. В декабре истец просил взыскать с ответчика 3,7 млн рублей на устранение недостатков. Фирма пыталась это оспорить. Суд назначил дополнительную экспертизу, результаты которой оказались не в пользу подрядчика. В ноябре 2021 года представители администрации попросили увеличить сумму до 7,1 млн рублей. Суд согласился.

В итоге арбитражный суд вынес решение взыскать с фирмы в пользу администрации Липецкого района 7,1 млн рублей, а также судебные расходы по экспертизе в 101 699 рублей.