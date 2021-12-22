Липчан просят не выходить на лед: его толщина едва достигла 7 см в затонах

Липчан просят не выходить на лед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк пришли сильные морозы, а вместе с ними начал быстрее крепнуть лед. На эту среду, 22 декабря, его толщина на реке Воронеж в черте города достигает от 2,5 до 7 сантиметров. Причем 7 сантиметров - условно, да и то лишь в затонах, где нет течения. Относительно безопасным является лед толщиной свыше 10 сантиметров.

Спасатели просят липчан не рисковать. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, при температуре воды в 0 градусов риск не выплыть в случае беды возрастает многократно. К сожалению, в областном центре уже произошло несколько трагедий. Так, 16 декабря в Ельце в пруду утонул 11-летний мальчик.

Напомним, что в Липецке действует постановление, которое ограничивает выход людей и выезд транспортных средств на лед при его становлении и таянии. Правовой акт действует с 25 ноября 2021 года по апрель 2022 года. Нарушителям грозит административная ответственность. Кстати, спасатели совместно с полицейскими и сотрудниками территориальных округов регулярно патрулируют территории вдоль водоемов.

Липчанам же рекомендуют соблюдать основные правила безопасности на льду: не выходить на лед в темное время суток или при плохой видимости, не проверять прочность льда ударом ноги, не выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать и не бегать по льду, не собираться большим количеством людей в одном месте. Рыбакам нужно делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Также любителям зимней рыбалки лучше купить спасательный жилет или нагрудник. В случае происшествия звонить по номеру "112".