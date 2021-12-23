Средства депутатских фондов помогают решить текущие вопросы учреждений здравоохранения в Воронежской области

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал, что на средства депутатских фондов осуществлялась закупка медоборудования, оргтехники, мебели, проводилось благоустройство территорий учреждений здравоохранения. В целом за 2021 год региональные парламентарии направили почти 16,5 млн рублей на решение текущих вопросов учреждений здравоохранения в рамках финансирования по наказам избирателей.

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Депутаты Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, Павел Большов, Владимир Верзилин, Елена Губина, Дмитрий Ендовицкий, Людмила Ипполитова, Евгений Китаев, Кристина Кулешова, Иван Мошуров, Ольга Резникова, Сергей Талдыкин, Анатолий Шмыгалёв откликнулись на обращения медработников города Воронежа. В больницы и поликлиники областного центра оперативно было закуплено оборудование, бытовая и оргтехника, мебель, уборочный инвентарь, а также проведен ремонт помещений.

Дополнительные средства получили как крупные больницы областного центра, так и ФАПы в удаленных сельских населенных пунктах.

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Парламентарии Иван Воробьёв, Евгений Гапоненко, Александр Князев, Иван Коновалов, Вячеслав Куликов, Роман Литвинов, Андрей Рогатнев, Денис Рослик оказали поддержку медучреждениям в своих округах. Было закуплено оборудование и мебель, а также проведен ремонт и благоустройство территорий в больницах и ФАПах Бобровского, Воробьёвского, Грибановского, Лискинского, Острогожского, Павловского и Репьёвского районов.

Депутат Андрей Прытыкин за счет личных средств обеспечил горячим питанием волонтеров-медиков, работающих в «красных» зонах воронежских больниц.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в условиях пандемии здравоохранению должно уделяться особое внимание.

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- Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в 2022 году оцениваются в сумме почти 49 млрд рублей, и это без учета областной адресной инвестпрограммы, программы капремонта и средств на борьбу с коронавирусом. Только расходы областного бюджета вырастут к уровню текущего года более чем на 900 млн рублей и составят около 20,5 млрд рублей, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Несмотря на рост финансирования отрасли, депутаты продолжат оказывать адресную поддержку учреждениям здравоохранения для оперативного решения текущих вопросов.