В Липецкой области начинающие педагоги получат выплату в 120000 рублей

В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат дополнительные подъемные Фото: Юлия КЛЮЕВА

Начинающие педагоги и лесники получат дополнительные подъемные. Как сообщили в пресс-службе липецкого облсовета, соответствующие изменения внесли в Закон "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб".

Размер выплаты - 120 тыс. рублей. На нее могут претендовать все педагоги, пришедшие работать в школу сразу после вуза, в том числе учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. Условие - устроиться не менее, чем на 1 ставку и отработать в школе не менее 2 лет.

Молодым лесникам заплатят 60 тыс. рублей. Еще столько же специалисты лесного хозяйства будут получать ежегодно в течение первых 3 лет работы.

Депутаты проработают и другие вопросы. В 2022 году парламентарии планируют создать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по поддержке молодых специалистов в детских садах. В 1 квартале рассмотрят реализацию программы "Земский учитель". Обсудят, как привлечь педагогов в села.