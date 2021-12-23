Новогодние развлечения 2021-2022 в Липецке: программа мероприятий, куда сходить

Новогодние персонажи будут все новогодние праздники прогуливаться в парках Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецке пройдет генеральная репетиция Нового года. В воскресенье, 26 декабря, состоится зимний фестиваль "Петровские забавы". Его также приурочат к 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Мероприятие стартует в 14.00 на площади Петра Великого. Заработают новогодняя ярмарка, анимация, фотозоны. А в 18.00 на сцене начнется шоу-программа. Праздничное настроение распространится по всему городу. В 16.00 на улицы Липецка выйдут волшебные автобусы #маршрут2022. Их оформят в новогодней тематике и с яркой иллюминацией. Из окон будут звучать новогодние песни, а в салонах появятся Дед Мороз и его свита.

Зимний волшебник вместе со своими помощниками объедет все районы, где зажжет новогодние елки. На площадках организуют музыкальную и анимационную программу: с 15.30 до 16.30 - в парке Металлургов, у ДК "Матыра", с 16.00 до 17.00 - на площади Клименкова, с 16.10 до 17.10 - в детском парке "Сказка", с 16.40 до 17.40 - на площади Константиновой, у ДК "Рудничный", с 17.00 до 18.00 - в парке Победы, с 17.10 до 18.10 - у ДК "Студеновский", с 17.30 до 18.30 - в парке "Быханов сад".

В 20.00 герои приедут на площадь Петра Великого и зажгут главную городскую елку. Это станет кульминацией праздника. Завершат "Петровские забавы" фейерверком из Петровских пушек.

Новогодние персонажи останутся в Липецке. На протяжении праздников они будут гулять в парках города. Желающие смогут сфотографироваться с ними. А волшебный #маршрут2022 будет радовать липчан по вечерам вплоть до 9 января.