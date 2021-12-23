Новогодние места 2021-2022 в Липецке: программа мероприятий, куда сходить

Липчан приглашают в новогодние каникулы в парки и на площади города Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во время новогодних каникул у липчан будет множество поводов пофотографировать. Ведь некоторые площадки города изменятся до неузнаваемости. Самое время гулять и веселиться на свежем воздухе.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА ГЛАВНЫХ ПЛОЩАДКАХ ЛИПЕЦКА

Так, площадь Петра Великого в праздники озарится блеском тысяч огней. От 16-метровой елки, установленной на фонтане, раскинется световой шатер. Липчане смогут погулять в заколдованном лесу. Рядом - "Русская горка", Чеширский кот, Кролик с часами и другие фотозоны.

Площадь у ДС "Зведный" - для любителей космоса. Здесь и 6-метровые столбы со светильниками необычной формы, и украшения, похожие на орбиты планет, светящиеся звезды, а также композиции "Подсолнухи", "Птица Говорун", "Космические цветы". Для детей - горка в форме летающей тарелки. Полюбившиеся горожанам "Полярные медведи". 24-метровую елку установили ближе к дороге. Кстати, открытие катка запланировано на 26 декабря с 18.00 до 20.00.

На площади Константиновой на Соколе кроме елки - видеостойка с функцией дополненной реальности. Используя камеру на мобильном телефоне, можно увидеть анимированных сказочных героев. Липчане смогут с ними сфотографироваться, а также поиграть онлайн.

На Соборной площади - 18-метровая зеленая красавица, вся в гирляндах, украшенная белыми и синими шарами.

Липчан приглашают в новогодние каникулы в парки и на площади города Фото: Юлия КЛЮЕВА

ПАРКИ ГОРОДА

Не менее волшебно и в парках Липецка. На аллеи Быханова сада вернулись светящиеся белки и олени. В амфитеатре - световой шатер. На деревьях сверкают "звезды", причем в этом году световыми консолями украсили 6 пешеходных зон, - в 2 раза больше, чем в прошлом.

В Нижний парк переехала резиденция Деда Мороза. Волшебник теперь проживает в путевом доме Петра. Рядом - ящик новогодней почты. Резиденция будет работать с 11 декабря по 9 января. В будни с 16.00 до 20.00. В выходные - с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Вход - 200 рублей на одного ребенка. Также праздничной атмосферы в парке добавляет инсталляция "Шар" и электрические сосульки.

В Липецке резиденция Деда Мороза расположилась в Нижнем парке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В парке Победы можно будет покататься на коньках. В парковой зоне "Сокол"- праздничная иллюминация. В детской "Сказке" - напольная композиция из двух больших светильников, а также фотозоны у елки.

Напомним, что всего в Липецке установили 42 новогодних дерева. Их местонахождение можно на интерактивной карте. Елки появились во дворах микрорайонов, у ДК, школ.