В Липецке открылся новый мультимедийный павильон «Роспечати»

Мультимедийный павильон «Роспечати» в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Новый павильон расположен в удобном и оживленном месте – на перекрестке проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова – рядом с Октябрьским рынком.

- Выбор газет и журналов большой, место хорошее, меня все устраивает, - кратко резюмировал житель микрорайона Григорий К., в числе первых посетителей павильона получивший памятный подарок.

Поначалу тут был обычный киоск, а затем было решено провести эксперимент, сделав вход со свободным доступом. Нововведение себя оправдало, и вскоре здесь появился современный павильон. Он открыт на средства Роспечати, арендная плата, благодаря поддержке областных властей, одна из самых низких в стране.

- Это третий павильон современного формата, он стал украшением города, - отметил гендиректор Липецкой сети киосков ООО «Р.О.С Печать» Игорь Тимофеев. - Все процессы учета и продаж здесь автоматизированы, никакого дефицита газет и журналов не будет. Планируем тут в скором времени зону wi-fi и зарядки мобильников.

Мультимедийный павильон «Роспечати» в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Помимо большого ассортимента газет и журналов, здесь несколько сот наименований различной продукции. Среди них книги, «развивалки» для детей, сувениры, «канцелярка».

Новый павильон «вписывается в городской интерьер», как подчеркнул при открытии зам. начальника регионального управления информационной политики Сергей Гузеев. «Здесь будет большой выбор липецкой и федеральной прессы, книг – всего, что нужно жителям микрорайона».

Мультимедийный павильон «Роспечати» в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Сегодня Липецкая сеть киосков ООО «Р.О.С.Печать» ( их более 150) - одна из передовых в стране. Липчане недавно победили во Всероссийском конкурсе, который проводят Минпромторг, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Гильдия издателей периодической печати. «Р.О.С.Печать» заняла первое место в номинации «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации в 2021 году».