Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 15:51

В 2021 году интернет-мошенники выманили у липчан более 282 млн рублей

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов поделился, как в новом году планируют повысить раскрываемость преступлений в IT-сфере
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов подвел итоги работы за 2021 год

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов подвел итоги работы за 2021 год

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 24 декабря, в управлении МВД России по Липецкой области состоялся брифинг, на котором начальник липецкой полиции Олег Латунов подвел итоги 2021 года. Начали с самой актуальной темы, затронувшей абсолютно все сферы жизни, - с коронавируса.

- Когда началась пандемия, было неясно, как жить и работать в данной ситуации, какие решения принимать, - рассказал генерал-майор. - И нас это не обошло стороной. Сотрудники болели, приходилось закрывать целые отделы, уводить людей на самоизоляцию. Кто-то предрекал рост преступности в этот период. Но ничего подобного не произошло. И здесь нужно отдать должное нашим гражданам. Это говорит о том, что общество меняется в лучшую сторону.

По словам Олега Латунова, в этом году уровень преступности снизился на 1,3% по сравнению с 2020 годом. Причем тяжких и особо тяжких составов - на 5,2%, против жизни и здоровья граждан - на 16,3%. В целом стало меньше разбоев, грабежей, автомобильных краж, уголовно-наказуемого хулиганства. Немного вырос показатель по кражам - из магазинов, торговых центров. Скорее всего это связано с тем, что преступления небольшой тяжести и наказание за них не столь суровое.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В IT-СФЕРЕ

На 5% увеличилось количество мошенничеств. Интернет-мошенники выманили у жителей Липецкой области более 282 млн рублей в этом году. При этом ущерб от всех видов преступных посягательств в регионе составил 1,5 млрд рублей. Липчанам возвратили свыше 1 млрд рублей.

- Мы пытаемся профилактировать такие преступления, в IT-сфере, с банковскими картами, - поделился Олег Латунов. - Ведь раскрывать их тяжело, особенно когда деньги проходят безналичным расчетом. Здесь много нюансов. К примеру, чтобы арестовать счет предполагаемых преступников, нужно сделать запрос в банк. А время идет. Но надеюсь, что в 2022 году нам удастся повысить раскрываемость по данным направлениям. Мы создали специальное подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере. Планируем более тесное взаимодействие с банками по этим вопросам.

Чаще всего интернет-мошенники оказываются из других регионов. Так, в этом году задержали около 6 подозреваемых в Тверской области. Еще столько же - в Орловской. И все они обманывали липчан. Часто жителям региона звонят якобы сотрудники банков и пугают, что с их карты пытаются украсть средства. Был случай, когда мошенник представился лжепрокурором и выманил у женщины 200 тыс. рублей. Возобновились манипуляции в стиле "ваш родственник попал в ДТП, срочно переведите деньги". Кто-то обещает помочь с легким заработком в интернете. Другие уверяют, что предоставляют определенные услуги, а на самом деле берут деньги и исчезают.

Начальник областного УМВД считает, что нужно повышать грамотность населения. На это и направлена профилактическая работа, в которой участвуют, в том числе, СМИ. Полицейские беседуют с липчанами, раздают памятки, предупреждают о мошенниках через средства массовой информации. К сожалению, граждане продолжают попадаться на уловки злодеев. Так, на днях липчанка 25 раз ходила в банкомат и переводила по 10 тыс. рублей на неизвестный счет. Да, преступники используют некоторые хитрости в разговоре, чтобы сбить с толку собеседника и заполучить желаемое. Тем не менее, липчан настоятельно просят не паниковать, всегда проверять информацию, не переводить незнакомцам деньги и не давать свои личные данные, кем бы не представился человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯ