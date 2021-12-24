В 2021 году интернет-мошенники выманили у липчан более 282 млн рублей

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов подвел итоги работы за 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 24 декабря, в управлении МВД России по Липецкой области состоялся брифинг, на котором начальник липецкой полиции Олег Латунов подвел итоги 2021 года. Начали с самой актуальной темы, затронувшей абсолютно все сферы жизни, - с коронавируса.

- Когда началась пандемия, было неясно, как жить и работать в данной ситуации, какие решения принимать, - рассказал генерал-майор. - И нас это не обошло стороной. Сотрудники болели, приходилось закрывать целые отделы, уводить людей на самоизоляцию. Кто-то предрекал рост преступности в этот период. Но ничего подобного не произошло. И здесь нужно отдать должное нашим гражданам. Это говорит о том, что общество меняется в лучшую сторону.

По словам Олега Латунова, в этом году уровень преступности снизился на 1,3% по сравнению с 2020 годом. Причем тяжких и особо тяжких составов - на 5,2%, против жизни и здоровья граждан - на 16,3%. В целом стало меньше разбоев, грабежей, автомобильных краж, уголовно-наказуемого хулиганства. Немного вырос показатель по кражам - из магазинов, торговых центров. Скорее всего это связано с тем, что преступления небольшой тяжести и наказание за них не столь суровое.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В IT-СФЕРЕ

На 5% увеличилось количество мошенничеств. Интернет-мошенники выманили у жителей Липецкой области более 282 млн рублей в этом году. При этом ущерб от всех видов преступных посягательств в регионе составил 1,5 млрд рублей. Липчанам возвратили свыше 1 млрд рублей.

- Мы пытаемся профилактировать такие преступления, в IT-сфере, с банковскими картами, - поделился Олег Латунов. - Ведь раскрывать их тяжело, особенно когда деньги проходят безналичным расчетом. Здесь много нюансов. К примеру, чтобы арестовать счет предполагаемых преступников, нужно сделать запрос в банк. А время идет. Но надеюсь, что в 2022 году нам удастся повысить раскрываемость по данным направлениям. Мы создали специальное подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере. Планируем более тесное взаимодействие с банками по этим вопросам.

Чаще всего интернет-мошенники оказываются из других регионов. Так, в этом году задержали около 6 подозреваемых в Тверской области. Еще столько же - в Орловской. И все они обманывали липчан. Часто жителям региона звонят якобы сотрудники банков и пугают, что с их карты пытаются украсть средства. Был случай, когда мошенник представился лжепрокурором и выманил у женщины 200 тыс. рублей. Возобновились манипуляции в стиле "ваш родственник попал в ДТП, срочно переведите деньги". Кто-то обещает помочь с легким заработком в интернете. Другие уверяют, что предоставляют определенные услуги, а на самом деле берут деньги и исчезают.

Начальник областного УМВД считает, что нужно повышать грамотность населения. На это и направлена профилактическая работа, в которой участвуют, в том числе, СМИ. Полицейские беседуют с липчанами, раздают памятки, предупреждают о мошенниках через средства массовой информации. К сожалению, граждане продолжают попадаться на уловки злодеев. Так, на днях липчанка 25 раз ходила в банкомат и переводила по 10 тыс. рублей на неизвестный счет. Да, преступники используют некоторые хитрости в разговоре, чтобы сбить с толку собеседника и заполучить желаемое. Тем не менее, липчан настоятельно просят не паниковать, всегда проверять информацию, не переводить незнакомцам деньги и не давать свои личные данные, кем бы не представился человек.