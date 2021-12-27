На НЛМК провели плановые пожарно-тактические учения

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На Новолипецком металлургическом комбинате провели плановые пожарно-тактические учения. В них были задействованы экстренные службы НЛМК и МЧС. Ведомства отрабатывали слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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По легенде при проведении сварных работ произошла разгерметизация трубопровода, после чего загорелся резервуар с мазутом. Сварщик получил травмы.

Первыми на место прибыли спасатели Газоспасательной службы НЛМК. В специальном снаряжении химзащиты они обнаружили пострадавшего, надели на него дыхательную маску и передали работникам скорой помощи. После чего устранили течь трубопровода с помощью пневматического оборудования.

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В это время сотрудники МЧС развернули 4 боевых участка с десятью пожарными автомобилями: автоцистернами, пеногенераторами и автолестницей. Задача пожарных состояла в локализации возгорания резервуара и предотвращении дальнейшего распространения огня. К учениям также привлекались испытательная пожарная лаборатория и городские аварийные службы.

Координировал действия всех спасательных служб мобильный штаб. Руководители которого затем подвели итоги спасательной операции. Учения были признаны успешными, также было отмечено эффективное межведомственное сотрудничество и действия персонала НЛМК.

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- Такие мероприятия показывают степень нашей готовности и готовности коллег из внешних специальных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях. Нам удалось качественно отработать сложный сценарий возникновения чрезвычайной ситуации и повысить уровень успешного взаимодействия аварийно-спасательных служб города, МЧС и комбината, - отметил начальник труда и промышленной безопасности НЛМК Роман Григорьев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.