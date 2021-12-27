НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2.

Соглашение предусматривает совместные исследования и разработки в области технологий производства водорода, таких как электролиз воды, паровая конверсия метана с улавливанием углекислого газа и пиролиз метана, и реализацию пилотных проектов по производству водорода. В рамках совместной работы стороны планируют, в том числе, оценить технические и коммерческие аспекты производства климатически нейтрального водорода.

«Одним из перспективных направлений развития металлургической отрасли является применение низкоуглеродного водорода, которое позволяет сократить использование углеродсодержащих ресурсов. «Росатом» - лидер российской промышленности в сфере производства безуглеродной энергии, совместными усилиями мы будем развивать применение водорода в металлургии», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв.

«Мы видим заинтересованность в водородных технологиях со стороны ведущих предприятий промышленного сектора, и рады сотрудничеству с таким крупным международным игроком металлургической отрасли, как Группа НЛМК. Мы убеждены, что уже в ближайшем будущем водородные технологии займут прочную нишу на рынке стран и регионов, которые ставят себе амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа, и ведем разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода, включая перспективные технологии производства низкоуглеродного водорода», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Госкорпорация «Росатом» обладает существенным технологическим и научно-исследовательским потенциалом по развитию технологий низкоуглеродного производства водорода, включая электролиз и паровую конверсию метана с применением технологий улавливания СО2.

Росатом ведет разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода. В области производства Госкорпорация разрабатывает линейку электролизеров, установки паровой конверсии метана, а также работает над проектом атомной энерготехнологической стации с высокотемпературным газовым реактором. В области хранения и потребления Росатом предлагает такие решения, как композитные баллоны и полимерные топливные элементы.

Росатом – один из лидеров развития водородной энергетики в России.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.