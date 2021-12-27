В Липецке зажгли новогодние елки: на площади Петра отгремел фестиваль "Петровские забавы"

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в выходные отгремел фестиваль "Петровские забавы". В минувшее воскресенье, 26 декабря, на площади Петра Великого развернулась настоящая новогодняя сказка.

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздничная программа стартовала днем. Несмотря на крепкий мороз, на площади было полно людей. Липчане активно фотографировались у главной новогодней елки, которую в этом году поставили на фонтан. Гостям понравилась большая фигура Чеширского кота и Белого кролика. Атмосферу создавали небольшие елочки, расставленные по всей территории. А дети с удовольствием катались на ватрушках с ледяной горки.

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером стартовала концертная программа. Артисты радовали пришедших песнями и танцами. С наступающим Новым годом и Рождеством липчан поздравили руководители города и области Евгения Уваркина и Игорь Артамонов. Под дружный крик "Раз, два, три! Липецк зажигает новогодние огни" зеленая красавица вспыхнула светом тысячи лампочек гирлянд.

Фестиваль Петровские забавы 2021-2022 в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В конце мероприятия на площадь в автобусах #маршрут2022 приехали Деды Морозы и Снегурочки. Они дали старт большому салюту.

Репетиция Нового года 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Репетиция Нового года 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздничные мероприятия параллельно прошли в разных районах города. У ДК и в парках выступили творческие коллективы города - пели, танцевали, проводили викторины и конкурсы. По всему Липецку засияли разноцветными огнями новогодние елки.