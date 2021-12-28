В Липецке наградили финалистов грантовой программы «Стальное дерево»

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В Липецке подвели итоги грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие». На торжественной церемонии поздравили жителей региона, которые в текущем году успешно завершили свои социальные проекты на территории Липецкой области. Проектным командам финалистов вручили грамоты и памятные сувениры.

В этом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок. В регионе удалось завершить 27 новых проектов, финал реализации еще двух начатых инициатив перенесен на первое полугодие 2022 года. Всего на эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил около 8 млн рублей.

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«Мы благодарны активным и неравнодушным людям, которые делают мир вокруг себя ярче и добрее. «Стальное дерево» поддерживает каждого, кто решил бескорыстно помочь нуждающимся. Как правило, мы ведем за руку авторов инициатив от начала проекта до его завершения, помогая на всех стадиях», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. К примеру, в проекте «От сердца к сердцу» участвовало свыше 50 студентов ЛГТУ и активистов волонтерского движения «Территория спасения». Они помогли передать одиноким ветеранам комплекты моющих средств и сувениры. Благодаря другому проекту волонтеров из села Архангельские Борки завершен капитальный ремонт военного мемориала, который спас памятник от разрушения.

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Программа помогла оснастить липецкий городской мотоклуб детскими мотобайками и комплектами защитного снаряжения для тренировок юных спортсменов, помогла привести в порядок тренировочную трассу. Юные скалолазы из села Сенцово в этом году получили от «Стального дерева» возможность тренировок на модульном тренажере «Скалодром».

У горнолыжников из детского спортклуба «Крылья» благодаря «стальному» гранту теперь есть качественное спортивное оборудование и снаряжение, что позволяет им тренироваться даже в межсезонье. Новые современные спорткомплексы с тренажерами появились в этом году у школьников Ельца, в селах Коровино и Вербилово.

Благодаря грантам «Стального дерева» на сцене елецкого драмтеатра «Бенефис» прошла премьера театрального проекта «Сказ о Петре и Февронии», а местные школьники смогли приобщиться к народному промыслу кружевоплетения. В Липецке минувшим летом жители и гости города могли стать участниками другого проекта, который помогает сохранять культурное наследие региона. Одним из его итогов стало издание книги для детей по мотивам легенд о Петре Первом.

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Программа «Стальное дерево» действует пятый год, и сейчас ее социальные инициативы реализуются уже в пяти регионах России. В этом году кроме Липецкой области еще около 40 новых проектов завершат в Свердловской, Калужской Белгородской областях и в Алтайском крае. Работа над ними объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию более 150 социально важных проектов направлено свыше 40 млн рублей.

Короткий ролик о программе «Стальное дерево-2021» смотрите по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».