«Открытие»: в ближайшие месяцы евро будет аутсайдером

В самой ближайшей перспективе прогнозируется укрепление российской валюты. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает: по отношению к корзине валют развивающихся стран в декабре рубль укрепился по отношению к уровню конца сентября и находится вблизи локальных минимумов августа 2020 г.

- Бивалютная корзина в пятницу закрылась на уровне 78,1 рубля, хотя еще днем торговалась около 78,5 рублей – вблизи самого низкого уровня за последний месяц. Причиной ослабления стала очередная порция информации в отношении концентрации военной техники на границе с Украиной. Тем не менее рождественские праздники в США и Европе должны ограничить активность нерезидентов и отток капитала, который наблюдался в последние два месяца и сдерживал попытки укрепления рубля.

Укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022 г. будут только расти, считает эксперт.

- Курс американской валюты в ближайшие месяцы будет зависеть от ожиданий начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Если такой цикл начнется, в ближайшие месяцы доллар может укрепиться до уровня 1,1 за евро при сохранении высоких темпов инфляции – однако темпы укрепления будут замедляться. Евро же с высокой вероятностью будет аутсайдером в связи с сохранением мягкой денежной политики и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке. В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов.