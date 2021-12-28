Жители Задонского района выразили благодарность сотрудникам «Липецкэнерго»

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В адрес специалистов филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» поступила благодарность от жителей села Дегтевое Задонского района за оперативную и качественную работу при выполнении мероприятий по расчистке трассы воздушной линии электропередачи 10 кВ «Сцепное».

Данная линия электропередачи от подстанции «Ольшанец» обеспечивает электроснабжение 5 населенных пунктов, 409 жилых домов, 4 артезианских скважин, фельдшерско-акушерского пункта и других социально значимых объектов. Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности позволит беспрепятственно производить ремонтные работы и техобслуживание оборудования, а главное, сократить риск возможных технологических нарушений.

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«Расчистка трасс воздушных линий – одна из актуальных задач для энергетиков. Анализ инцидентов и аварий на сетевых объектах за последние годы показывает, что падение деревьев и касание ветками проводов становятся основной причиной около трети всех отключений во время непогоды. Высокая оценка потребителей – свидетельство качественного исполнения энергетиками своих обязательств по обеспечению качественного и безопасного энергоснабжения потребителей», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»