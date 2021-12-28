Во сколько липчанам обойдутся "Оливье" и "Сельдь под шубой" к новогоднему столу 2022

Специалисты подсчитали во сколько липчанам обойдутся салаты к новогоднему столу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наступает время салатов. Ни один новогодний стол не обходится без традиционных "Оливье" и "Сельди под шубой". Во сколько липчанам обойдется приготовление этих салатов, рассказали в региональном Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

"ОЛИВЬЕ"

Специалисты взяли за основу самый простой рецепт "Оливье" на 5-6 порций. Ингредиенты: вареная колбаса 300 г, зеленый горошек консервированный 400 г, огурцы соленые консервированные 300 г, картофель 300 г, яйца куриные 5 шт, морковь 200 г, репчатый лук 100 г, майонез 200 г.

Сотрудники Агентства сравнили цены на продукты в разных магазинах. Так, минимальная стоимость продуктового набора для салата составила 217,51 рублей. Максимальная - 333,19 рубля. Напомним, что в 2020 году продукты для "Оливье" можно было купить за 167,62 рублей - минимальная цена. Максимальная стоимость - 209,88 рублей. То есть исходя из минимальной цены салат подорожал на 50 рублей, а из максимальной - на 123 рубля.

"СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ"

Основные продукты на 5-6 порций салата: сельдь соленая 400 г, столовая свекла 300 г, картофель 300 г, яйца куриные 5 шт, морковь 250 г, репчатый лук 150 г, майонез 250 г. Так, "Сельдь под шубой" обойдется липчанам минимум в 156,97 рублей, а максимум - в 270,58 рублей. В 2020 году цены на продукты были ниже - 126,60 и 149,64 рублей соответственно. Салат подорожал исходя из стоимости продуктов на 30 - 120 рублей.