3 тысячи спортсменов и 19 видов спорта: на НЛМК подвели итоги спортивного года

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Подводить итоги спортивного года НЛМК начал с награждения юных звезд липецкого спорта. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, поощрил талантливых юниоров, добившихся впечатляющих результатов на областных и всероссийских соревнованиях.

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- Мы гордимся тем, что имеем честь вас поддерживать, вы гордость Липецкой области, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, обращаясь к юным спортсменам и их тренерам. - Поддержка детского спорта всегда была и остается для нас одной из приоритетных программ. Мы помогаем спортивным школам и отдельным спортсменам, финансируем проведение соревнований, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Покоряя свою высоту

- Себя вижу в спорте, моя ближайшая планка - мастер спорта и участие в международных соревнованиях, - откровенничает 15-летняя Полина Березнева, которая всего за 5 лет занятий легкой атлетикой «допрыгала» (покорила 1,75 м) до звания КМС.

А 16-летний десятиклассник Денис Баранников в этом году выполнил заветный норматив, «дострелявшись» до мастера спорта.

- Секцию стрельбы посоветовала мама, мне понравилось, втянулся, - делится Денис, показавший хороший результат на юниорском Кубке мира в Казахстане.

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13 юных спортсменов (самому младшему 11 лет) - представители спортшкол Липецка и области, школ олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе, легкой атлетике, плаванию, гребному и велоспорту, спортивной гимнастике , тхэквондо, кикбоксингу, спортивной гимнастике и конному спорту. Талантливые ребята, всего за несколько лет прошедшие путь до мастера спорта, получили дипломы и подарочные сертификаты. Поощрили также и наставников-тренеров.

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Крутя педали, балансируя на шаре...

Кульминацией спортивного года стало подведение итогов Спартакиады НЛМК - основного события в спортивной жизни комбината. В этот раз церемонию награждения решили провести… в спортзале.

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Здесь и сцену установили, и живую музыку организовали. Но от ритма спорта не отказались и здесь: фотозоны со спортивным инвентарем, активности по сжиганию калорий и баланс на полусфере. Желающих хоть отбавляй: публика ведь спортивная собралась. Кто-то активно крутил педали на велоэргометре, а кто-то балансировал на гимнастическом мяче. Призы - конфеты и фитнес-батончики, калории-то нужно восполнять…

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Самые активные и спортивные рассказали, что для них значит спорт.

Алексей Мельников, электромонтер в ЦРСО, спорторг:

- Как спорторгу на комбинате приятно наблюдать, что сотрудники приходят в игровые, тренажерные залы вместо «лежки» на диване. Такие работники активней, чувствуют себя здоровее, и это заметно отражается на производственных показателях.

Александр Грибков, сотрудник технической дирекции НЛМК, физорг своего подразделения. Лучший на НЛМК по стрельбе:

- Со спортом иду по жизни активно. Участвую также в соревнованиях по бильярду, бадминтону, волейболу, футболу. Занятия спортом помогают отвлечься от работы, снять стресс. Убеждаюсь, что здоровый дух - в здоровом теле. Спорт - наше все!

Галина Березовская, ведущий специалист НЛМК, спорторг, инструктор йоготерапии:

- Спорт люблю, 10 лет практикую йогу - это гибкость тела и стрессоустойчивость, успокоение ума. Радует, что все больше желающих, приходят заниматься семьями.

…и без строгих костюмов

Протокол мероприятия подведения итогов Спартакиа-ды подразумевал, конечно, «официоз», но все прошло без длинных речей, демократично (как и сам спортивный дресс-код участников), при абсолютной поддержке зала.

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- Как истинные любители спорта наши чемпионы принимают поздравления в обстановке спортивного праздника - не сидя в скучных залах и не выходя на сцену в строгих костюмах, - отметила в приветственном слове директор по персоналу НЛМК Светлана Масась. - Спартакиада стала традиционной, объединив всех желающих быть сильнее, быстрее, здоровее. В 2021 году у нас прошла Спартакиада по 19 видам спорта, в которой участвовало свыше 3 тысяч человек из 46 структурных подразделений комбината.

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На комбинате провели еще пять крупных спортивных турниров, но именно Спартакиада остается основным корпоративным соревнованием. Спартакиада, как подчеркнул председатель профкома НЛМК Василий Литовкин, существует не один десяток лет, «она видоизменяется, но не теряет своего смысла и направленности. Главное богатство комбината - его трудовой коллектив. И когда он физически развит, закален, готов к свершению новых задач - это радует вдвойне».

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Слово чемпионам

Иван Морев, 32 года, нач. отдела, стаж работы на НЛМК свыше 10 лет. Победитель шахматной спартакиады, семь туров - семь побед.

«Шахматы дают усидчивость, «разгоняют» мозг - понимаешь, что такое стратегия и тактика».

Ульяна Исаева, сотрудник управления социальной политики НЛМК, куратор проекта «Здоровый выбор». В 2021 г. проект по ЗОЖ получил федеральное признание, став лучшим социальным проектом года.

«Начинали со 100 человек, сейчас, спустя два года, их уже более 1000. Здоровый образ жизни - это не только спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек, но и баланс работы и отдыха, правильный психологический климат в коллективе и семье».

1-е место в абсолютном зачете завоевал коллектив УЖДТ НЛМК

Владимир Леонов, председатель профкома УЖДТ, физорг:

«Наша команда всегда была в числе лидеров, не подкачали и в этот раз. Будем и дальше стремиться побеждать».

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Победная статистика Спартакиады

Абсолютным чемпионом, победителем Спартакиады стал коллектив Управления железнодорожного транспорта, получивший заветный кубок.

Соревнования прошли в трех группах - в зависимости от численности цехов.

- 2-е место занял кислородный цех, 3-е - Ремонтное управление.

Победителями 2-й группы стал НЛМК-Инжиниринг.

Третью группу выиграли спортсмены Дирекции по энергоэффективности.

В личном зачете отметили 22 участника спартакиады.

Также награды получили 19 лучших физоргов, 26 спорторгов.

Впервые в истории спартакиад был разыгран Кубок по северной ходьбе.

Миди-футбол стал самым длительным турниром Спартакиады. Он длился 2 месяца, в нем участвовало более 500 спортсменов.

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Для тренировок сотрудников бесплатно работают 16 различных секций. Их организацией занимаются более 50 спорторгов-волонтеров.

Но времени на раскачку нет. Круглогодичная Спартакиа-да НЛМК начинает новый виток. Уже в январе стартует Спартакиада-2022 . А значит, будут новые герои и новые рекорды среди металлургов.

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Подготовил Владимир КУЛИК. Фото автора.