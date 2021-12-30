«Открытие»: эксперты ожидают замедление инфляции

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Ситуацию комментирует Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- По оценкам «Открытие Research», по итогам года инфляция ускорится до 8,3-8,4%. Она может достичь уровня около 9% в первом квартале 2022-го, после чего вероятно ее замедление.

Основной вклад придется на ускорение роста цен на базовые продовольственные товары (за исключением плодоовощной и алкогольной продукции). Согласно нашим расчетам, рост цен на основное продовольствие по итогам 2021 г. составит 11% (в 2020-м - 5,7%). Второй по значимости фактор – ускорение цен на непродовольственныетовары. Однако если рост цен на товары текущего потребления остался на уровне около 4,5%, то рост на товары длительного потребления ускорился с 6% до 11%, главным образом за счет 25% роста цен на стройматериалы и 14% на автомобили. Существенным образом ускорилась инфляция в сфере услуг (с 2,7% до 5,5%), а также выросли цены на бензин (до 8%) и табак (свыше 16%).

По итогам 2022 года мы ожидаем замедления инфляции до уровня 4,5-5% при условии снижения мировых цен на продукцию сельского хозяйства – вследствие улучшения урожая и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, умеренного (на 3-5%) укрепления рубля к концу 2022г., а также постепенного восстановления баланса на рынках, где в настоящее время наблюдается дефицит продукции. В этом случае продовольственная инфляция может опуститься ниже 6%, рост цен на непродовольственные товары – до уровня ниже 4% за счет падения цен на стройматериалы и существенного торможения роста цен на автомобили.

По оценкам «Открытие Research», текущая доходность банковских депозитов – обычных или индексируемых по инфляции ОФЗ – в 2022 г. покроет инфляцию, поэтому они могут быть рекомендованы к использованию в качестве инструмента сбережений. Также, возможно, имеет смысл присмотреться к российскому фондовому рынку, который с октября существенным образом просел под влиянием растущих геополитических рисков и коррекции цен на металлы.