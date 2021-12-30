НЛМК приглашает студентов на чемпионат кейсов «РазРеши»

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Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в чемпионате кейсов «РазРеши». Соревнование даёт шанс трудоустройства на НЛМК, а также возможность повысить свои профессиональные знания.

Студентам предстоит решать реальные производственные задачи из деятельности комбината в двух направлениях – аналитическое и инженерное. Каждую команду будет сопровождать наставник-эксперт. Победители получат путевку в финал Международного кейс-чемпионата «Metal Cup», сертификаты на обучение и возможность стажировки на крупнейшем металлургическом предприятии.

Участниками чемпионата могут стать студенты среднего профессионального и высшего образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Подробная информация на сайте чемпионата. Заявки принимаются до 1 февраля.

С 2019 года НЛМК проводит корпоративный кейс-чемпионат «РазРеши». За три года в кейс-чемпионате «РазРеши» уже приняли участие около 500 студентов, 23 из них стали сотрудниками НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.