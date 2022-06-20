Сотрудник «Липецкэнерго» отмечен областной премией

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Владимир Вахрушев – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Липецкого района электрических сетей, получил областную премию, присуждаемую родителям многодетных семей.

Семейный стаж энергетика – 21 год. Вместе с супругой он воспитывает троих детей. Родители всегда интересуются успехами детей, активно помогают в подготовке школьных мероприятий, за что неоднократно награждались благодарственными письмами образовательных организаций.

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале администрации Липецкой области. Поздравил родителей лучших многодетных семей области и вручил вознаграждение – 100 тысяч рублей – глава региона Игорь Артамонов. Обладателями премии в этом году стали семьи из всех городов и районов области, всего в них родились 98 детей.

«Иметь большую семью – огромное счастье и настоящая смелость. Мы гордимся тем, что в «Липецкэнерго» традиционно немало крепких многодетных семей. В них всегда хватает любви, внимания, времени и заботы на всех. Такие семьи становятся для нас ориентиром и своим примером подтверждают, что нравственные и духовные ценности – залог счастливой жизни как родителей, так и детей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»