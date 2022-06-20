«Открытие»: к работе с холдингами – комплексный подход

Банк предлагает индивидуальные решения, позволяющие компаниям внедрять прогрессивные сервисы и высокотехнологичные инструменты.

Предложение включает бесплатное открытие и льготное обслуживание счетов при подключении пяти и более компаний холдинга, бесплатные переводы внутри банка и предоставление «единого окна» для увеличения скорости транзакций. В набор опций для корпоративного бизнеса также входит бесплатное продление операционного дня, скидки на рублевые переводы в интернет-банке и при оплате дистанционного банковского обслуживания.

Дополнительно банк «Открытие» предлагает компаниям воспользоваться продуктами кэш-менеджмента для эффективного управления ликвидностью. Большинство продуктов можно внедрить всего за пару дней, а управлять - в формате «единого окна» в интернет-банке.

Еще одна востребованная услуга в рамках комплексного предложения – интеграционное решение host-to-host. Оно позволяет ежедневно отправлять десятки тысяч платежей из системы управления предприятием, а также формировать выписки нажатием одной кнопки. Технология универсальна, поддерживает разные форматы документов и подходит для компаний любой отрасли.

Также клиенты получают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В интернет-банке для корпоративных клиентов можно не только работать со счетами, осуществлять платежи и получать выписки, но и управлять всеми транзакционными сервисами для бизнеса на одном экране в едином каталоге продуктов и услуг.

- Мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса, поэтому предоставляем нашим клиентам скидки на комплексное транзакционное обслуживание. Наши сервисы помогают снизить бизнес-расходы на 5-10% и решить ряд масштабных задач крупных холдингов, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».