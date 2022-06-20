Подростки из Липецкой области собрали уникального робота для прокладки кабеля

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В центре поддержки одаренных детей «Стратегия» подошла к завершению летняя образовательная смена для лучших обучающихся детского технопарка «Кванториум» по итогам 2021/2022 учебного года. На протяжении двух недель более 100 мальчишек и девчонок, принимали участие в интенсивах, мастер-классах и практических занятиях от преподавателей детского технопарка «Кванториум» и приглашенных гостей.

Образовательная программа на смене была представлена по нескольким направлениям: аэро, IT, био, гео, нано, робо.

В этом году партнером нескольких трэков стал липецкий филиал ПАО «Ростелеком», который предложил ребятам решить с помощью своих изобретений несколько практических задач для телекоммуникационной отрасли в Липецкой области и помочь в их реализации.

Например, дети разработали систему обследования с помощью квадрокоптераабонентских вводов на сетях GPON, которые сейчас прокладывают в села Липецкой области при поддержке правительства региона. Среди других заданий - построение робота, способного прокладывать заготовку для протяжки кабеля за подвесным потолком, а также разработка модели сайта и приложения для портала открытого видеонаблюдения.

Участники смены презентовали свои разработанные проекты и продемонстрировали собранные прототипы под конец смены. Все разработки кванторианцев получили высокие оценки от организаторов и консультантов смены.

Консультировал кванторианцев Михаил Стрельников, технический директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

"Очень много интересных работ во всех треках - и что особенно приятно, среди работ по заданию "Ростелекома". Проекты получились перспективные. Например, робот для прокладки кабеля за подвесным потолком или дрон для контроля за сетями GPON при доработке можно реализовать. А предложения по изменению портала открытого видеонаблюдения я уже передал коллегам для возможной реализации." –сказал Михаил, посмотрев демонстрацию проектов ребят.

Юные изобретатели получили памятные призы от компании.

В свободное от образовательных траекторий время ребята встречались с интересными людьми, посещали театр, музей, кино, интеллектуальные игры, спортивные соревнования и творческие мероприятия.

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Фото предоставлено «Ростелеком»