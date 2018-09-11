2018-09-11T08:22:28+03:00
Происшествия

В Липецкой области под утро сгорела баня

В пожаре в Елецком районе никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Ни в одном из пожаров люди не пострадалиНи в одном из пожаров люди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Пожар произошел в этот вторник, 11 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Лавы на улице Овражная рано утром загорелась баня. Жильцы вызвали пожарных, сообщение о поступило в 3.51 утра.

К дому №48 сразу же выехали 2 отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Огонь не успел перекинуться на другие строения, но спасти баню не удалось, от нее почти ничего не осталось. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку бани по всей площади. При этом люди не пострадали.

Еще один пожар в регионе случился ночью в Липецком районе, в селе Варваро-Борки, где на улице Липовой у доме № 13 загорелись надворные постройки. Пожарным сообщили в 1.57. С огнем боролись два отделения МЧС и добровольцы. В результате пожара постройки выгорели дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины обоих пожаров устанавливают эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке сын избил ногами беспомощную мать и 4 дня смотрел, как она умирает
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска