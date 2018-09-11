В Липецкой области под утро сгорела баня

11 Сент. 08:22 2018-09-11T08:22:28+03:00

Ни в одном из пожаров люди не пострадали Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Пожар произошел в этот вторник, 11 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Лавы на улице Овражная рано утром загорелась баня. Жильцы вызвали пожарных, сообщение о поступило в 3.51 утра.

К дому №48 сразу же выехали 2 отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Огонь не успел перекинуться на другие строения, но спасти баню не удалось, от нее почти ничего не осталось. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку бани по всей площади. При этом люди не пострадали.

Еще один пожар в регионе случился ночью в Липецком районе, в селе Варваро-Борки, где на улице Липовой у доме № 13 загорелись надворные постройки. Пожарным сообщили в 1.57. С огнем боролись два отделения МЧС и добровольцы. В результате пожара постройки выгорели дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины обоих пожаров устанавливают эксперты.