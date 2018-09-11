2018-09-11T08:37:20+03:00
Происшествия

Пьяный липчанин попал в ДТП на угнанной иномарке

Машина пропала у женщины в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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Угон и три кражи раскрыли в регионеУгон и три кражи раскрыли в регионеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области по «горячим следам» раскрыли угон. Все случилось днем 10 сентября в Ельце. У 46-летней женщины от дома по улице Спутников неизвестные угнали ее автомобиль «Рено Меган». Женщина сразу сообщила о пропаже в полицию и вскоре инспекторы ГИБДД поймали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 29-летний судимый житель Елецкого района. На момент задержания мужчина был пьян. Иномарку тоже нашли, но уже не в том состоянии, в котором она угонялась. Угонщик попал в ДТП там же в Ельце, разбил машину и бросил у дома по Городской улице.

Кроме этого за сутки в области раскрыли три совершенных ранее преступления. Так в Липецке поймали 41-летнего мужчину, который 8 августа украл велосипед из подъезда по улице Островского. Еще одно раскрытое преступление – квартирная кража на улице Гагарина, которая произошла 22 августа. Из квартиры 59-летнего пенсионера вынесли планшет, под подозрение попал безработный 26-летний житель города.

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