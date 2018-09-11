В магазинах Петербурга нашли фальшивый сыр из Липецка

11 Сент. 09:15 2018-09-11T09:15:36+03:00

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Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила в лаборатории 10 образцов полутвердого сыра, который приобрели в разных магазинах северной столицы. Как сообщает «The DairyNews», среди образцов был сыр «Сауле Лайт», произведенный в Липецкой области ООО «Чернавский сыродельный завод».

Первое, что вызвало подозрение экспертов, шрифты на упаковке не соответствовали обязательным требованиям по размеру – не менее 9.5 мм. Таким шрифтом должно быть указано название продукта на лицевой стороне упаковки.

После исследования в лаборатории выяснилось, что в липецком сыре нет ни капли натурального молочного жира. А его содержание должно быть 100%. Отсутствие молочного жира говорит о том, что продукт полностью состоит из растительных жиров. Также в сыре «Сауле Лайт» не нашли масляную кислоту, которой в сырном продукте должно 2,4% – 4,2%.

Наряду с липецким, проверку не прошел «Пошехонский» сыр из Татарстана, но в нем все же были молочные жиры и масляная кислота, только содержание низкое. В итоге последний сыр отнесли к молокосодержащему продукту. А вот липецкий не попал даже в эту категорию. По оценке экспертов, это не сыр и даже не сырный продукт с заменителем молочного жира, он полностью состоит из смеси растительных жиров.