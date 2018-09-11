2018-09-11T09:15:36+03:00
Общество

В магазинах Петербурга нашли фальшивый сыр из Липецка

Продукт полностью состоит из растительных жиров
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В фальшивом сыре не нашли ни одного натурального ингредиентаВ фальшивом сыре не нашли ни одного натурального ингредиентаФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила в лаборатории 10 образцов полутвердого сыра, который приобрели в разных магазинах северной столицы. Как сообщает «The DairyNews», среди образцов был сыр «Сауле Лайт», произведенный в Липецкой области ООО «Чернавский сыродельный завод».

Первое, что вызвало подозрение экспертов, шрифты на упаковке не соответствовали обязательным требованиям по размеру – не менее 9.5 мм. Таким шрифтом должно быть указано название продукта на лицевой стороне упаковки.

После исследования в лаборатории выяснилось, что в липецком сыре нет ни капли натурального молочного жира. А его содержание должно быть 100%. Отсутствие молочного жира говорит о том, что продукт полностью состоит из растительных жиров. Также в сыре «Сауле Лайт» не нашли масляную кислоту, которой в сырном продукте должно 2,4% – 4,2%.

Наряду с липецким, проверку не прошел «Пошехонский» сыр из Татарстана, но в нем все же были молочные жиры и масляная кислота, только содержание низкое. В итоге последний сыр отнесли к молокосодержащему продукту. А вот липецкий не попал даже в эту категорию. По оценке экспертов, это не сыр и даже не сырный продукт с заменителем молочного жира, он полностью состоит из смеси растительных жиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке сын избил ногами беспомощную мать и 4 дня смотрел, как она умирает
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска