Ночью на ЛТЗ концентрация сероводорода превысила норму в 3 раза

11 Сент. 11:32 2018-09-11T11:32:23+03:00

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В минувшие выходные в ночное время в Липецке проверили атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ. Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области провели выездной мониторинг. Результаты оказались весьма интересными. В ночь с 8 на 9 сентября в областном центре сотрудники управления выявили преобладание вредных веществ в воздухе.

С 4 до 5 часов утра в районе поселка Тракторостроителей у шлакопереработки металлургического комбината специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Причем более чем в 3 раза. Как сообщили в пресс-службе областного управления, информацию о превышении вредных веществ в воздухе направят в Управление Росприроднадзора. Там примут решение в соответствии с российским законодательством.