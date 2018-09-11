Лихач на «побитом жизнью Жигули» напугал липчан пируэтами на дороге

11 Сент. 12:01 2018-09-11T15:40:42+03:00

В Липецке водитель отечественной машины чуть не спровоцировал аварию [видео]

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На днях в Липецке в объектив видеорегистратора попал очередной лихач. Чудеса вождения продемонстрировал водитель Жигулей на улице Неделина.

Автор видео стояла перед светофором, ожидая зеленого сигнала. Машины на встречной полосе уже начали движение. Перед ними будто из ниоткуда появляется отечественный автомобиль. Он лихо подрезает поток машин, выезжая на полосу, где стояла автор видео. Водитель и не думает остановиться на красный свет светофора. Он продолжил движение по кольцу площади Победы.

- Я, честно говоря, рот открыла, когда увидела, как можно ездить, - прокомментировала происходящее автор видео Татьяна. - Этот древний, изрядно побитый жизнью жигуль (вместо передней фары у него, кстати, заплата какая-то стоит) на Неделина пируэты выделывал, а потом пропал.