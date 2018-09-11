2018-09-11T12:57:56+03:00
Общество

В Липецке оштрафованы любители шашлыка

Во время особого противопожарного режима в регионе запрещено разводить костры
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке введен 5 класс горимости лесовВ Липецке введен 5 класс горимости лесовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сотрудники городского управления ГО и ЧС совместно с представителями госпожнадзора, лесничества и полиции патрулируют пожароопасные территории. Напомним, в регионе установлен максимальный класс горимости лесов – 5. В связи с этим запрещено разводить костры.

В прошедшие выходные патрульная группа провела рейд в районе ЛТЗ, Заречья и в СНТ «Дружба». Оказалось, что отдыхающие на лоне природы продолжают игнорировать правила пожарной безопасности в опасный период. Так, жители Заречья развели открытый огонь для приготовления шашлыков.

В отношении нарушителей составили протокол и выписали штраф. Также в ходе рейда проведено 5 профилактических бесед о запрете разведения костров, административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Напоминаем, размер штрафа в период противопожарного режима увеличивается в два раза. В случае крупного материального ущерба или травмирования людей – уголовная ответственность. При обнаружении пожара сообщать по телефонам 01, 101 или 112.

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